Борис Бонев не харесва ремонта по бул. "Рожен", очаква санкции от кмета Терзиев

Очакваме от кмета на София да наложи всички санкции за закъснението и дефектите по изграждането на бул. „Рожен". Това казва председателят на групата на „Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев, цитиран в съобщение, изпратено до медиите от "Спаси София".

Говорим за проект за над 50 милиона лева с ДДС, започнал през ноември 2023 г. Трябваше да е завършен преди година, допълва Бонев. След 15 месеца закъснение получихме хлабави бордюри, мърляво наредени тротоари и велоалея отникъде доникъде, посочва той.

По думите на Бонев договорът за ремонта на бул. „Рожен" предвижда сериозни санкции - при забавяне от над година, неустойките могат да стигнат над 12 милиона лева, а при некачествено изпълнение – още над 2 милиона.

Началото на изграждането бул. „Рожен" бе дадено от предишния кмет на София Йорданка Фандъкова на 3 ноември 2023 г.

Тогава Фандъкова посочи, че срокът за изпълнение на цялото трасе е една година и се надява до края на 2024 г. то да бъде готово. В противен случай изпълнителите ще търпят санкции.

Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в „Надежда" до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. „Рожен", съобщи вчера кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

Продължението на булеварда с над 2 километра е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе, посочи още Терзиев.