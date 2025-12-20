ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха джебчия, два дни крал на коледен базар в Пловдив

Никола Михайлов

Базарите в центъра на Пловдив са препълнени с хора. Снимка: Никола Михайлов

 Организаторът и един работник го спипали и го предали на униформените

Крадец е отведен в ареста на пловдивското Четвърто районно управление след двудневни похищения на един от коледните базари в центъра на града, научи "24 часа".

От вчера продавачите по сергиите пропищели от набезите на неизвестен джебчия. Използвайки прикритието на тълпата от посетители, той успешно задигнал пари от бурканчетата за бакшиши. Днес отново имало посегателства, но около обяд организаторът на базара и един от работещите там успели да задържат извършителя, който бил около 30-35 г.

На място пристигнали служители на "Общинска полиция" и Четвърто районно управление. Те арестували джебчията и го отвели. Все още не е ясно каква е общата стойност за задигнатото.

Базарите в центъра на Пловдив са препълнени с хора.

