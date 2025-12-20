Почина създателят на ретро музея във Варна - Цветан Атанасов

Създателят на "Ретро музей" във Варна Цветан Атанасов е починал днес след тежко боледуване. Това става ясно от публикация на фейсбук страницата на музея.

Атанасов страдаше от тежка форма на рак на стомаха. Близките разпространиха видео, което той е записал преди седмица, когато е разбрал, че „битката с болестта е приключила".

„Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен."

Това са думите на Цветан Атанасов от последното му видео включване на 12 декември.

„Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътя, който той начерта. Той ще живее в сърцата ни, в делата ни и във всичко, което ще продължим да правим в негова памет", заявяват близките на Атанасов в публикацията.

Цветан Христов Атанасов е роден във Варна, завършил е спортно училище в града. Започва като частен колекционер на ретро автомобили повече от 20 години преди създаването на музея. Първата му реставрирана кола е ВАЗ 2101 „Жигула", която по-късно дава тласък за развиване на голяма колекция.

През май 2015 г. отварят вратите на "Ретро музей" - Варна.

През 2019 г. Атанасов обявява, че ще се кандидатира за кмет на Варна от листата на "Български социалдемократи".

Неговото явяване в кампанията привлича внимание с нетрадиционни елементи — например той използва восъчна фигура на Владимир Путин в някои свои предизборни прояви, като казва, че харесва политиката на Путин и че фигурите могат да са „жест към руски туристи".

През 2024 година е диагностициран с тежко заболяване — рак на стомаха. Заради високите разходи за лечение той публично потърси помощ от обществото и почитателите на музейната инициатива.