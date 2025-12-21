ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха кола с регистрационна табела на стъклото в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

1064
Полиция СНИМКА: Архив

Водачът остава без книжка за 3 месеца

Служители на Районното управление в Асеновград засякоха кола, чиято предна регистрационна табела е поставена не на определеното за целта място, а е вътре в купето на таблото до предния прозорец. В резултат на 8 октомври т. г. книжката на водача била отнета за 3 месеца. Той обжалвал тази принудителна мярка пред Административния съд в Пловдив, но тя е потвърдена, защото нормата в Закона за движение по пътищата е категорична - свидетелството за управление на водач, който шофира с табели, които не са монтирани по правила, остава без книжка, налага се и глоба от 200 лв. Решението е окончателно и опции за повече обжалване няма. 

