ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Килиан Мбапе изравни рекорд на Кристиано Роналдо н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21952658 www.24chasa.bg

Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София

2416
Зелен билет СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Заради прогнозата за образуване на мъгли и днес, и вероятността от задържане на фини прахови частици във въздуха - в София отново ще се пътува в градския транспорт със Зелен билет на цена от 1 лев.

Той е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.

Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември, съобщи БНР.

Зелен билет СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване