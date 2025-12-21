Първан Симеонов: Ако каца, за Радев ще е най-добре да е точно преди изборите. А най-удобно - лятото

Учредената в Несебър партия "3 март", която твърди, че приема президента Румен Радев за неформален лидер, прилича на нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра. Това коментира социологът Първан Симеонов пред Би Ти Ви.

Радев вероятно има много писти, на които да кацне, ако ще каца, тази е твърде къса за него. Ако съм на Радев, по-скоро бих разполагал по места спящи клетки с що-годе читави хора и бих кацнал малко преди изборите, за да развия бърза, мажоритарна кампания около централизиран образ, без да ми гледат много хората по места, каза Симеонов. Напомни за партиите ментата на царя през 2001 г.

Според социолога обаче изглежда, че президентът сега няма да прави нищо. България просто няма пари сега, харчиха тези, харчиха предните, предстоят трудни периоди. Политическите нрави погледнете - ако не изкара мнозинство, трябва да се договаря с някои. ГЕРБ се държи като затворена структура, лидерът им говори като на група за взаимно изслушване, капсулирани са и излъчват омраза към всички останали. Либералите говорят само за прасета и тикви - дехуманизация, за бесене, изправяне пред стената. Пеевският лагер е една отделна вселена, живеят в изкуствен свят, останалите са мръшляци. Президентският лагер излъчва ехидност към всички останали. Как ще преговарят тези хора утре. Час по-скоро политиците трябва да започнат да си говорят, ненапразно за нова кръгла маса вече се говори от отделни фигури.

Ако съм на Радев, сериозно ще се зачудя, заключи социологът. Представете си един парламент с 500 хил. ГЕРБ, 500 хил. ПП-ДБ и 500 хил. Пеевски, а Радев, да кажем, милион и още към 200 хил. за "Възраждане" МЕЧ и подобни - това прави 80 депутати за Радев и трябва да се договаря. Дали да не изчакам този труден парламент, който трябва да търси пари и оправя ВСС, и да скоча лятото.

Добрата новина е, че автентичното отдолу е много младо и избуя, смята Първанов Симеонов. На въпрос дали обаче протестът гледа към Радев той напомни, че и през 2020 г. площадът искаше едно, а после победи Слави Трифонов. И сега може голямото пространство да се заеме от Радев. Те не си пречат с ПП-ДБ, между тях сега вече има студен мир, защото разбраха, че не си пречат, смята социологът.

Ако Пеевски е разумен човек, ще си работи в собствената ниша и ще спре да дразни, защото нещата до голяма степен се получиха от дразнене. Още на 8 юли Борисов попита защо ни го причинявате това с Благо Коцев. Нещата се получиха от прекаляване, смята Симеонов. Но лятото може да стане по-удобно за Радев, убеден е той.

Към 100 - 150 хил. гласа ще загуби ГЕРБ от ДПС-НН, прогнозира той. Според Симеонов Борисов разчита и на енергията на протеста да възпира това. Не вярва ПП-ДБ да спечелят мнозинство, както си пожелават.

Дотам сме се докарали, че по места няма хора за изборна администрация, да не говорим да умишлените грешки - трябва ни гласуване без химикал, коментира още социологът. Но част от партиите трябва да спрат да вярват в собствената си пропаганда, че нещо ги цакат с машините.