Георг Георгиев: Не можем да оставим държавата на пауза, няма как да абдикираме от функциите си

Радев има различна визия за външната политика на страната

България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи

"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.

Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", заяви Георгиев.

Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.

Той коментира и президента Радев, като каза, че „Радев има различна визия за външната политика на България, нееднократно е излизал с призиви, които са в разрез с външната политика на страната, и ако дойде на политическия терен, да, най-вероятно би променил геостратегическата политика на страната".

На протестите виждам само така добре познатите ни партийни лица на протеста, които към момента не обосновават тази гражданска енергия. Не виждам нито един от тези млади хора да има заявки за политика, каза Георгиев. Не смятам, че някоя политическа сила има влияние върху ГЕРБ. А Борисов е с най-високия рейтинг партиен лидер в държавата. Влизането ни в Шенген, 8 млрд. повече приходи имаме тази година, над 4 млрд. ще влязат по ПВУ, 151% повече са разплащанията по ПВУ благодарение на кабинета и мнозинството в НС, подчерта Георгиев. Искам да чуя програма някаква да имат в икономика, туризъм, образование, здравеопазване, дори електронно управление. Аз чух критики за бюджета по отношение на политики, които са били предложение на самите критикуващи, посочи Георг Георгиев.

