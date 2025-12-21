Парадокс: Над 10% спад на покупките по интернет във Велико Търново за година

През 2025 г. 39.3% от хората в област Велико Търново са пазарували онлайн за лични цели. Спрямо миналата година относителният им дял намалява с 10.3 процентни пункта, сочат данните на териториалното статистическо бюро.

Средно за страната този показател е 51.2%. Жените пазаруват онлайн повече от мъжете. Най-активни са хората с висше образование, както и тези на възраст 25 - 34 години. Най-малко пазаруват онлайн възрастните хора между 65 и 74 години.

Едва 17% са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Средно за страната този показател е 35.9%. В сравнение с предходната година относителният им дял е намалял с 13.1 процентни пункта. При използването на предлаганите онлайн услуги от административни органи и публични институции жените са по-активни от мъжете. Хората с висше образование имат най-висок относителен дял, показва още изследването.

Данните са на фона на 89.9 на сто от домакинствата в региона, които разполагат с достъп до интернет в домовете си. Това нарежда област Велико Търново на 18-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на хората с достъп до интернет. Тенденцията за ежегодно нарастване на хората с достъп до глобалната мрежа показва леко намаление. В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България само 10.1% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През 2025 г. 82.8% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години в област Велико Търново използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

Активността на жените и на мъжете при използването на интернет е съответно 81.9 и 83.7% за област Велико Търново. Разликата е 1.8 процентни пункта.

Значителни са различията за редовно използващите интернет и глобалната мрежа по образование. Почти 100% от висшистите сърфират в мрежата непрекъснато, следвани от тези с основно и по-ниско образование (87.9%,), и от лицата със средно образование (74.8%).

Делът на хората, които никога не са сърфирали в интернет, намалява. Все повече възрастни хора се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа.