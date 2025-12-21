С близо 500 000 лв. ремонтират физкултурния салон на свищовско училище

Министерство на образованието и науката отпуска близо 500 хиляди лева за ремонт на физкултурен салон в Средно училище "Николай Катранов" в Свищов.

За това е информиран с писмо кметът на града д-р Генчо Генчев. Министерството на образованието и науката информира, че е одобрено финансирането на проект за основен ремонт на физкултурен салон в свищовското СУ "Николай Катранов" на стойност 485 247 лв.

Заявката на община Свищов за финансиране е одобрена като приоритетна от министъра на образованието и науката с максималния ресурс. След провеждане на процедура по ЗОП, през 2026 година ще стартират строително-монтажните работи, посочват от местната управа.