Планински спасител: Туристът, загинал след падане в Пирин, не е бил с подходяща екипировка

Мъжът, загинал след падане край връх Вихрен в Пирин, не е бил с подходяща екипировка за сезона и условията в планината.

Това каза планинският спасител Благовест Обецанов.

Сигналът за инцидента е подаден около 11:30 часа в събота на дежурния спасител в база Банско. По думите на планинския спасител Благовест Обецанов веднага е взето решение за провеждане на спасителна акция и е поискан медицински хеликоптер.

Хеликоптерът е транспортирал двама спасители до труднодостъпен район на около 200–300 метра от мястото на инцидента. Те са достигнали бързо до пострадалия, но са установили, че той е починал.

По думите на спасителя ПСС това е бил най-бързият и ефективен възможен начин за реакция. От службата изразяват благодарност към екипажа на медицинския хеликоптер за бързото съдействие.

По информация на спасителите туристът е бил с неподходяща екипировка за зимните условия във високата планина. Районът е със стръмен и силно заледен терен на над 2500 метра надморска височина. Липсата на котки и каска е намалила шансовете за оцеляване при подхлъзването, посочват от ПСС.

От началото на зимния сезон сигналите за инциденти не са много, но най-честата причина остава подценяването на зимните условия и терена. Спасителите напомнят, че зимната планина изисква специална подготовка, опит и екипировка, както и умения за работа с нея, съобщава бТВ.

ПСС съветва туристите:

При инцидент в планината най-бързият начин за реакция е сигнал на телефон 112, който може да бъде набран дори при липса на обхват на мобилния оператор. Важно е да е заредена батерията на апарата.

Планинските спасители отново апелират за повече отговорност и уважение към планината, особено през зимния сезон.