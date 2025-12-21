Завърнали се от чужбина започват работа в Добричко в търговията и администрацията

15 са подадените заявления по проекта „Избирам България", реализиран от Агенцията по заетостта, в дирекцията „Бюро по труда" в Добрич, съобщи Атанас Йорданов, началник на отдел „Посреднически услуги". Към момента са сключени 12 договора с лица, които са се завърнали от чужбина и са започнали работа в Добричко, добави Йорданов. Те са се завърнали основно от Германия, Австрия и Великобритания и вече са намерили трудова реализация в сферата на услугите, търговията и държавната администрация.

„Всеки завърнал се може да кандидатства за определен вид услуги – за преместване, за квартира, за посредничество за започване на работа и др.", обясни експертът. „Някои от завърналите се искат подкрепа за квартира, други – за получаване на предвидените допълнителни стимули след 12 месеца работа, трети – за посредничество за намиране на работа. Тук е важно да се подчертае, че до 4 месеца след сключване на договора по проекта лицето трябва да си намери работа", добави Йорданов.

Най-много от завърналите се се установяват в Добрич, по-малко - в Балчик, Каварна, в села от община Добричка. „Завърналите се млади хора са били в чужбина, за да работят, по-малко - за да учат. Условието е да се пребивали минимум 12 месеца от последните 18 в друга държава или да са завършили образованието си в чужбина през последните 12 месеца, считано от подаването на заявлението", казва още Йорданов.

Проектът започна прием на заявления от 18 септември и се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Той е насочен към стимулиране на трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, лица с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. По проекта се предоставя финансова подкрепа за преместване и установяване, включително средства за преместване на покъщнина, добавка за настаняване за срок до 12 месеца и стимули за транспорт до работното място. Предвидени са и обучения по български език за по-лесна интеграция на чужди граждани и членовете на техните семейства. Кандидатите, които запазят заетостта си за 6 или 12 месеца, могат да получат допълнителни стимули за устойчива заетост, съответно 30 и 50 процента от средната работна заплата.