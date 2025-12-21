ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Отцеубиецът от Неделево ще лежи 16 г....

Един загинал и 27 ранени при катастрофи в страната за денонощие

Момиче на 18 години загина в събота сутрин при катастрофа край село Казашко Снимка: Pixabay

Един човек е загинал и 27 са ранени при 22 пътнотранспортни пътешествия в страната през изминалото денонощие, съобщават на сайта на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Вчера около 8:30 ч. сутринта момиче на 18 години загина при катастрофа край село Казашко, припомня БТА.

На 20 декември в София са станали 31 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа, пострадали са двама души.

През изминалото денонощие е получена допълнителна информация за още двама починали участници в движението при две пътнотранспортни произшествия, настъпили през предходен период, информират от МВР.

Загиналите при катастрофи от началото на годината вече са 442-ма души. При сравнение с реалните данни за загиналите (466) през същия период на 2024 г. се отчитат с 24-ма по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., показва статистиката на МВР.

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване