Оставиха в ареста петима от наркобанда, пипната с над 10.3 кг канабис в Благоевградско (снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гранични полицаи от РДГП-Кюстендил разбиха организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Акцията е от 17 декември и в нея са се включили служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност", сектор „Специални тактически действия", ГПУ- Благоевград, ГПУ- Златарево и ГПУ- Гюешево, посочват от пресцентъра.

Проверени са общо 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис.

Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство по описа на ГПУ- Благоевград.

Задържани са 7 лица от Благоевградска област за срок до 24 часа съгласно ЗМВР.

На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години, са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение „задържане под стража", за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки „задържане под стража". Работата по случая продължава.