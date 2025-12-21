Окончателно: Отцеубиецът от Неделево ще лежи 16 г. в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стоил Терзиев бил баща си в къщата им и на двора заради скъсан джоб на яке

43-годишният Стоил Терзиев, който преби до смърт баща си Антон в пловдивското село Неделево заради един скъсан джоб, ще лежи 16 години в затвора. Решението е на ВКС и е окончателно.

Мъжът живее в дома на родителите си и двамата с баща му системно пиели. Употребили алкохол и вечерта на 16 март 2022 г., и Антон Терзиев си легнал. През нощта станал и поискал да излезе от къщата, Стоил го блъснал в гърдите, възрастният мъж загубил равновесие и залитнал, при което се хванал за якето на сина си и скъсал предния джоб на дрехата.

Това вбесило Стоил, който нанесъл жесток побой на баща си първо вътре, а после и извън къщата.

Майката избягала при съседите и извикала помощ, но на следващия ден Антон Терзиев починал.

Първото наказание, произнесено от Окръжния съд в Пловдив, беше 18 години затвор, но делото беше върнато за ново разглеждане от друг състав. Той постанови присъда от 16 години, потвърдена от апелативните, а сега и от върховните магистрати.

Защитата на Терзиев пледираше, че той е действал в състояние на афект, но и трите инстанции не приеха този аргумент.