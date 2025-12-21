ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Отцеубиецът от Неделево ще лежи 16 г. в затвора

Ваня Драганова

Стоил Терзиев в съда в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Стоил Терзиев бил баща си в къщата им и на двора заради скъсан джоб на яке                                                                                                                            

43-годишният Стоил Терзиев, който преби до смърт баща си Антон в пловдивското село Неделево заради един скъсан джоб, ще лежи 16 години в затвора.  Решението е на ВКС и е окончателно.

Мъжът живее в дома на родителите си и двамата с баща му системно пиели. Употребили алкохол и вечерта на 16 март 2022 г., и Антон Терзиев си легнал.  През нощта станал и поискал да излезе от къщата, Стоил го блъснал в гърдите, възрастният мъж  загубил равновесие и залитнал, при което се хванал за якето на сина си и скъсал предния джоб на дрехата.

Това вбесило Стоил, който нанесъл жесток побой на баща си първо вътре, а после и извън къщата.

Майката избягала при съседите и извикала помощ, но на следващия ден Антон Терзиев починал.  

Първото наказание, произнесено от Окръжния съд в Пловдив, беше 18 години затвор,  но делото беше върнато за ново разглеждане от друг състав. Той постанови присъда от 16 години, потвърдена от апелативните, а сега и от върховните магистрати.

Защитата на Терзиев пледираше, че той е действал в състояние на афект, но и трите инстанции не приеха този аргумент.                                 

