43 сигнала и жалби за незаконни сметища проверили екоинспекторите в Търновско

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева изиска от общините и отговорните институции информация за актуалната ситуация с незаконните сметища в област Велико Търново. „Изготвен е подробен анализ, базиран на предоставена информация от РИОСВ, РЗИ и общинските администрации.", съобщи Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

През 2025 г. в РИОСВ –Велико Търново са постъпили общо 41 сигнала и 2 жалби за незаконни сметища. От тях 4 са се оказали неоснователни. Извършени са 15 извънредни проверки. Направени са 25 планови инспекции и са издадени 6 предписания на общините. "Тези действия са наложителни, тъй като нерегламентираните сметища са предпоставка за възникване на пожари.

По данни на РДПБЗН-Велико Търново част от пожарите през изминалия летен сезон са тръгнали от незаконни сметища. Необходимо е да се засили контрола от страна на местните власти, да се внедри видеонаблюдение, както и да се ускори процеса по въвеждане на санкциониращи мерки и охрана", подчерта Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

От получените данни в Областна администрация става ясно, че във връзка с премахването на нерегламентирани сметища и недопускане образуването на нови замърсявания, на територията на област Велико Търново компетентните институции извършват нужното почистване и набелязват превантивни мерки като видеонаблюдение, поставяне на информационни табели, ограничаване достъпа до уязвими терени, залесяване и физически контрол.

При извършените инспекции е установено, че въпреки почистването на замърсените терени, сигналите и жалбите продължават, което показва, че гражданите се натъкват на нови незаконни сметища.

„Констатирано е, че проблемът с „повторно залягане на сметища" – често почистени вече терени, се замърсяват отново поради недостатъчен повторен контрол и превенция. Срещат се трудности при установяване на конкретните нарушители, което от своя страна затруднява налагането на санкции", посочи областният управител.

Въпреки предприетите действия по изграждането на видеонаблюдение и поставянето на табели, все още има общини на територията на област Велико Търново, където контролът е недостатъчен. Образуват се нерегламентирани сметища не само в близост до населените места. Установени са такива покрай пътища, около реки и водоеми, което прави контрола и видеонаблюдението почти неосъществими.

„Наложително е да се въведе ефективна система за мониторинг и видеонаблюдение на почистените вече участъци. Да се предприемат информационни кампании сред населението за разясняване на вредата от нерегламентираните сметища. Да се разясни и важността на разделното събиране на отпадъците", категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

„Важно да се публикува актуализирана обществена карта на нерегламентираните сметища за по-голяма прозрачност и граждански контрол. Да се осигурява редовно сметоизвозване и при необходимост изграждане на допълнителни площадки за битови и строителни отпадъци. Трябва да се насърчава и подкрепя гражданското участие на доброволци и инициативни групи в борбата срещу незаконните сметища", гласят препоръките след извършените инспекции.