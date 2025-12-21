29 пияни и 5 дрогирани зад волана хвана полицията за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол и петима с положителни тестове за дрога, са установили в рамките на изминалия ден полицаите в страната, съобщи МВР.

14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират петима, а четирима са отказали тестване.

11596 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през последните 24 часа. Извършен е контрол на 14 481 водачи и пътници. Съставени са 3874 фиша и 481 акта за установени административни нарушения.