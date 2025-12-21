Дядо Коледа зарадва с подаръци деца и приемни родители в Павликени

В навечерието на Рождество Христово в Павликени направиха тържество за всички приемни родители и децата, за които се грижат. Това се превърна в една от най-топлите традиции в общината, която от години насам се организира от местната администрация.

"Коледа е време, когато всеки трябва да се чувства обичан, защитен и важен. Именно това е целта на днешния празник, защото Вие, деца, сте много важни. Всеки един от Вас е специален. Всеки от Вас носи в себе си мечти, таланти и добро сърце. Никога не забравяйте това. Няма значение откъде сте тръгнали – важно е накъде вървите и какви хора ще станете.

Вие, скъпи приемни родители, сте хора с големи сърца. Вие осигурявате грижа, сигурност и обич. Това е най-ценният подарък, който едно дете може да получи. Поклон пред вас за всичко, което правите всеки ден с много любов", поздрави специалните гости кметът Емануил Манолов.

33 деца са настанени в момента в приемни семейства в община Павликени в рамките на проект „Приеми ме". Най-малкото сред тях е едва на четири месеца. Приемните родители, при които има деца, са 25.

"Насърчаваме още кандидати да се запишат за тази благородна работа. Търсим хора с готовност да отглеждат новородени бебета. Най-важното условие за кандидатите е да владеят български език", уточни кметът

Дядо Коледа и Снежанка се включиха в раздаването на подаръците. С поздрав към връстниците си се представиха учениците от СУ „Бачо Киро".