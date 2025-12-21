И в Стара Загора Дядо Коледа смени шейната с мотор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старозагорци посрещнаха днес Дядо Коледа на площада пред Община Стара Загора. За изненада на всички той пристигна на атрактивен мотор. С него беше и Снежанка, както и десетки помощници на белобрадия старец.

Те раздадоха стотици подаръци на послушните деца, които имаха възможността да запечатат срещата със снимка.

"Искаме за поредна година да зарадваме децата на Стара Загора", коментира превъплътеният в Дядо Коледа Васил Василев пред БТА. Той пожела на всички жители и гости на Стара Загора да са живи и здрави, защото всичко друго се купува с пари.

Организатори на празника, който за поредна година зарадва децата бяха старозагорският мото клуб Free Wind Riders съвместно със сдружение „Брат за брата".

В края на визитата си Дядо Коледа потегли, придружаван от десетки мотористи.