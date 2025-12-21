ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освирк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21954287 www.24chasa.bg

И в Стара Загора Дядо Коледа смени шейната с мотор

412
Снимка: Община Стара Загора

Старозагорци посрещнаха днес Дядо Коледа на площада пред Община Стара Загора. За изненада на всички той пристигна на атрактивен мотор. С него беше и Снежанка, както и десетки помощници на белобрадия старец.

Те раздадоха стотици подаръци на послушните деца, които имаха възможността да запечатат срещата със снимка.

"Искаме за поредна година да зарадваме децата на Стара Загора", коментира превъплътеният в Дядо Коледа Васил Василев пред БТА. Той пожела на всички жители и гости на Стара Загора да са живи и здрави, защото всичко друго се купува с пари.

Организатори на празника, който за поредна година зарадва децата бяха старозагорският мото клуб Free Wind Riders съвместно със сдружение „Брат за брата".

В края на визитата си Дядо Коледа потегли, придружаван от десетки мотористи.

Снимка: Община Стара Загора

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване