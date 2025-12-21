ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственикът на БМВ-то, с което пиян уби семейство...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21954653 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, нападнал и обрал възрастна жена посред бял ден

1592
Белезници СНИМКА: Pixabay

Задържаха 28-годишен мъж от бойчиновското село Лехчево, нападнал и обрал възрастна жена.

Инцидентът е станал посред бял ден, съобщи БНР.

Вчера към 13.30 часа възрастната жена от Лехчево се прибирала към дома си, когато по улицата била настигната от младеж, който я блъснал и я съборил на земята. Насилникът отнел чантата на жената, в която имало хранителни продукти и портмоне със сумата от 150 лева.

Полицаите разпитали свидетел и след оперативно издирвателните действия установили и задържали 28-годишен мъж от село Лехчево. Работа по случая продължава в Районно управление Монтана.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване