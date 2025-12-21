Собственикът на БМВ-то, с което пиян уби семейство край Пазарджик, с нов опит да излезе от ареста

Румен Георгиев извършил престъплението в изпитателния срок на условна присъда за смърт на пътя след употреба на алкохол

28-годишният Румен Георгиев, който на 29 март т. г. даде на своя познат Тодор Нейков да шофира БМВ-то му, макар да знаел, че е пиян и няма книжка, и се стигна до смъртта на семейство занаятчии от Костенец, направи нов опит да излезе на свобода. В края на ноември Окръжният съд в Пазарджик промени мярката му в парична гаранция от 10 000 лв., но с окончателно определение апелативните магистрати в Пловдив постановяват, че той трябва да остане в ареста.

Тежката катастрофа стана рано сутринта. Румен Георгиев и Тодор Нейков пили цяла нощ, после се качили в колата. Шофирал Нейков и на 58-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас БМВ-то се ударило отзад в микробус "Форд Транзит", в който пътувал известните ножари Иван Радев и Весела Узунова. Последвал сблъсък с ТИР и Радев и Узунова загинали на място.

Тодор Нейков вече получи 10 години затвор от първата инстанция. Румен Георгиев е обвинен в съпричиняването на смъртта на семейството, защото е нарушил забраната да се предоставя кола на пиян и неправоспособен водач. Той е в ареста от 30 март т. г. и не за първи път пробва да получи по-лека мярка. Според Апелативния съд в Пловдив обаче определянето на гаранция от 10 000 лв. не държи сметка за богатото минало на Георгиев, в което има шофиране без книжка, след употреба на алкохол, с превишена скорост и отказ да бъде тестван. А последното престъпление е извършено в изпитателния срок на условна присъда за смърт на пътя в пияно състояние. Така според състава опасността при по-лека мярка той да извърши друго престъпление остава.