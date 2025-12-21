За 8-и път доброволци чистят плажове с празничен дрескод и коледно настроение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инициативата „Чистата Коледа" кани доброволци за осма поредна година да чистят край морето между коледните и новогодишните празници, съобщават организаторите от LessPlastic Bulgaria, сърф училище „Акаша" и неправителствената организация Wind2win.

Почистването на плаж Аркутино е насрочено за 26 декември от 10:00 ч., а на 27 декември от 10:00 ч. доброволци ще почистват крайбрежната зона в град Ахтопол.

Организаторите осигуряват чували, ръкавици, музика и почерпка, като приканват участниците да се включат с празнично настроение и коледен дрескод. Домашни любимци също са добре дошли по време на акциите.

Мотото на тазгодишната кампания е „Депозитната система не търпи отлагане". С него организаторите призовават за въвеждане на депозитна система в България във възможно най-кратки срокове, като посочват, че това е доказан механизъм за намаляване на отпадъците в околната среда и повишаване на рециклирането.

По данни на организаторите, в досегашните издания на доброволческата инициатива са участвали над 500 доброволци, а общото количество събран отпадък надхвърля 4200 килограма, посочва БТА.

Инициативата се провежда ежегодно в дните след Коледа с идеята, след като хората зарадват близките си с подаръци, да отделят време и за грижа към природата и Черно море.