Жители на Монтана настояват отговорните институции да спрат автоджигитите в техния район

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Жители на Монтана отправят жалба до институциите срещу автоджигитите, преминаващи през кръстовището между улиците „Неофит Бозвели" и „Ангел Кънчев." Те сезират община Монтана, „Пътна полиция" и директорите на двете училища гимназията по строителство, архитектура и компютърни науки „ арх.Стефан Стефанов" и гимназията по електротехника „Христо Ботев" за високата скорост на автомобилите и тютюнопушенето на учениците в междучасията по тротоарите. Изтъкват, че „в този район се случват разни произшествия и инциденти. Почти всяка ограда на къщите е чупена от автомобили. През септември 2025 година млад шофьор е ударил електрически стълб с две табла с голям брой електромери. В миналото има дори случай на убита жена, стояла пред дома си.

Пушещите ученици се събират на тротоарите, а минувачите трябва да ги заобикалят и да слизат на пътното платно. Има опасност и за самите възпитаници на двете училища." пише в жалбата.

Живеещите в този район се надяват да стане по- безопасен и чист и на ограничения в движението на автомобилите, на лежащи полицаи, видеокамери или други мерки.