46-годишен от Генерал Тошево уби съседа си, мразили се от години

Бой между двама съседи в Генерал Тошево завърши със смърт. Окръжата прокуратура в Добрил разследва убийството, което е станало в събота по обяд. Местопрестъплението е улицата, н акоято двамата опоненти са живеели.

Те били съседи, като помежду им имало стара вражда. Именно тя била в основата на възникналия в събота словесен сблъсък между тях. По-възрастният от двамата – на 67 години, започнал да обижда и псува по-младия – на 46 години. Стигнало се и до размяна на удари, като в хода на разследването е установено, че първият бил нанесен с твърд предмет от 67-годишния. Последвал отговор от по-младия, който с метална тръба многократно ударил своя опонент в областта на тялото и главата. По-възрастният починал на място.

Оцелелият бил задържан. Оказана му е медицинска помощ, тъй като се установило, че му е нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на ръката. Той е обвинен за убийство и ще остане в ареста до провеждането на съдебно заседание за определяне на мярката за неотклонение.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава и към момента. Назначени са съдебномедицинска и видеотехническа експертизи, разпитани са свидетели, извършен е оглед, иззети са множество веществени доказателства, включително и оръжието на престъплението.