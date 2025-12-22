Ударно откриват пътни артерии в Пловдив преди празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече има движение по "Голямоконарско шосе", което е връзката с магистрала "Тракия", днес пускат и ул. "Славянска"

Ремонтите на ключови пътни артерии в Пловдив приключиха и преди празниците тече ударното им откриване.

На 22 декември ще бъде пуснато движението по ул. "Славянска" в район "Източен". Тя не е обновявана от изграждането преди повече от 60 г.

В петък беше въведена в експлоатация втората част от разширението на "Голямоконарско шосе", което е изходът на Пловдив към магистрала "Тракия".

Коли се движат и по 3 други ключови шосета

– входно-изходни артерии: "Брезовско", чиято реконструкция продължи близо 4 г. заради археологически находки, "Кукленско", което е готово, остава работа само по кръстовището с ул. "Индустриална", защото се чака изграждането на Южния обходен колектор, и "Рогошко". Работата по това трето шосе ще продължи и през 2026 г., но в друг участък.

Ремонтът на ул. "Славянска" започна на 12 септември и обхвана участъка от ул. "Лев Толстой" до бул. "Източен". Общата стойност на проекта е 3,6 млн. лв. с ДДС, осигурени чрез държавно финансиране.

Това беше последният останал участък от улицата, който никога не е бил реновиран. За разлика от другата част, която е асфалтирана и без паваж, тук настилката и подземната инфраструктура бяха в изключително лошо състояние.

"Растителността в този участък беше над 40-годишна. Дърветата бяха с много силна коренова система, която с годините беше компрометирала ВиК мрежата, имаше тежки и чести аварии", обясни пред "24 часа" кметът на район "Източен" Емил Русинов. Заради течовете по улицата паважът и тротоарите бяха много увредени.

В рамките на ремонта бяха премахнати около 40 дървета от вида софора, които се

считат за неподходящи в градска среда заради корените,

които надигат плочите и рушат подземната инфраструктура.

Сега ВиК мрежата е изцяло подменена - сменени са както водопроводът, така и канализацията. След приключване на строително-монтажните дейности улицата вече разполага с нови тротоари, бордюри, възстановена настилка и нова растителност. Засадени са нови дървета основно полски ясен, подходящ за градски условия и с коренова система, която няма да уврежда отново пътя. Ремонтираният участък е с дължина около 1 км.

"Особено важно за района беше изграждането на нов тротоар и качествена настилка в зоната пред училище "Петко Славейков" с оглед безопасността на учениците и пешеходците", допълни Русинов.

В проекта е предвидено и поставянето на видеонаблюдение

на улицата и прилежащите площи.

Паралелно с обновлението на ул. "Славянска" започна и ремонтът на ул. "Генерал Колев" в пловдивския кв. "Западен". Участъкът също беше силно компрометиран и дървесните видове създаваха проблеми.

Ул. "Ген. Колев" още не е готова напълно. Там трябва да се премахне паважът и да бъдат подменени водопроводът и канализацията. След това ще се изградят и тротоари, нови паркоместа и ще се монтира осветление.