Мегапроект събира 3 социални служби под един покрив в бургаския кв. “Меден рудник”

В сградата ще се гарантират грижи за потребителите, близки до домашната среда

Община Бургас започна строителството на нова сграда, в която

ще се предоставят резидентни грижи

за хора с деменция и интелектуални затруднения, а също така и специализирана подкрепа както за хората с увреждания, така и за техните семейства, заяви кметът Димитър Николов.

По този начин трите изключително важни за жителите на квартала социални услуги ще бъдат събрани под един покрив. Самата сграда е обособена на 3 зони и ще разполага с 5 самостоятелни входа, за да се избегне пресичането на различните потоци.

Партерният етаж е предвиден за Център за специализирана подкрепа и ще разполага с консултативни кабинети и зали, приемна, обучителна кухня, в която потребителите ще могат да се обучават, многофункционална зала за занимания и събития, дневна за индивидуална и групова работа.

Ще се обособи и зона за заместваща грижа,

която ще разполага с две стаи с по две легла и една самостоятелна стая.

Западното крило ще бъде на три етажа и в него ще бъдат настанени хора с деменция. Капацитетът е за 15 потребители, като на всеки един от етажите в това крило ще има кухня с трапезария и дневна, спални със самостоятелни санитарни възли, помещения за персонала, тераси или достъпно външно пространство.

Целта е на всеки етаж да има малки групи от 2 до 5 потребители, за да се осигури спокойна, контролирана и безопасна среда за всеки един от тях.

Източното крило отново е на 3 етажа. То е предвидено за настаняването на хора с интелектуални затруднения. Разпределението на помещенията е аналогично с това в западното крило, но е адаптирано към специфичните нужди от различни дейности и обучение в битови умения. Тук отново се залага на работата в малки групи.

В сградата ще има рампи, асансьори и широки коридори,

които да осигуряват достъпна среда за потребителите. На покрива ще бъде изградена фотоволтаична инсталация.

Дворът ще бъде оформен с озеленяване и ще се обособят места за отдих, зони за занимания по градинарство и цветарство и паркинг.

Строителството на новата сграда за социални услуги се осъществява в рамките на проект "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в УПИ IX, кв. 30, по плана на жк "Меден рудник", Бургас". Проектът е финансиран по договор BG-RRP-11.018-0016-C03.

Целта е община Бургас да предоставя качествена и достъпна резидентна грижа в среда, близка до домашната, което ще гарантира и индивидуализирана подкрепа и терапевтични услуги. А семействата на потребителите ще могат да се възползват от заместваща грижа и консултативни услуги, коментираха от общината.

Междувременно кметството получи единодушно одобрение от общинските съветници за поредна стъпка към модернизиране и устойчиво развитие на социалните си услуги, като кандидатства за закупуването на електрически автомобил и на зарядна станция с капацитет минимум 22 квт за нуждите им с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на мярката е да се намали енергийната зависимост

и да се повиши оперативната устойчивост на социалните услуги чрез снабдяване с този вид кола. Електрическият автомобил ще е от голяма полза за потребителите на социалните услуги.

Ежедневният транспорт за потребителите на дневни центрове, резидентни услуги и други социални дейности е ключов за качественото и своевременното им обслужване. Ползването на електрически автомобил ще доведе до намаляване на въглеродните емисии и средствата за гориво, ще се оптимизират графиците на социалните услуги и ще се повиши достъпността и качеството на живот за потребителите, казаха от общината.

Преди няколко месеца община Бургас кандидатства за инсталиране на фотоволтаици на социалните услуги и купуване на електромобил за нуждите на Домашния социален патронаж.

Това е важна стъпка към съвременна, устойчива и ефективна социална инфраструктура и показва последователната политика на община Бургас за внедряване на екологични решения в обществената сфера, коментират общественици.