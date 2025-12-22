Отказали пенсии за трите сирачета на Ирина, убита от мъжа си - нямала 1 г. трудов стаж

На 21 януари тръгва делото срещу 24-годишния убиец Росен Ганчев

Бабата Дияна Димитрова има нужда от помощ, за да отглежда момчетата

Тъжна Коледа без подаръци и лакомства ще посрещнат три сирачета от Трявна. Майка им Ирина Димитрова беше брутално убита преди 9 месеца от мъжа си, който

от години й посягал заради ревност

Момчетата, най-голямото от които е на 6 г., останаха на грижите на баба си, но в навечерието на светлите празници жената изнемогва да покрива разходите на многолюдното домакинство и да прави ремонт на общинското жилище, което получила в окаяно състояние.

Трагедията от март т.г. предизвика вълна от съпричастност към невръстните деца на 21-годишната жертва. Започна дарителска кампания за набиране на средства за момченцата, тогава на 1, 3 и 5 години. Те се нуждаеха от памперси, хранителни продукти, дрешки, пералня, завивки, одеяла, възглавници. Ирина била красива и отглеждала с любов трите си момчета.

Разкрита бе и дарителска банкова сметка от община Трявна, която оказваше пълна подкрепа на майката на убитата млада жена. Средствата се събираха за покриване на нуждите на децата и спешен ремонт на общинското жилище.

"Не сме много добре сега,

защото поставих паметник на гроба на дъщеря ми. Правя ремонт с парите на децата от дарителската сметка, но те свършиха и край - ремонтът спря наполовина. Банята не е готова. Материалите съм си ги купила, но майсторът ми иска 1000 лв., ако му ги дам, с какво ще ги храня?

Ще направя за Коледа най-елементарни неща - една баница, каквото имам, това ще сложа, труден е за всеки животът в България", реди бабата Дияна. Оплаква се, че в момента няма съдействие от страна на институциите и е оставена да се оправя сама с грижите си.

"Децата са на градина, благодаря на Господ, че са живи и здрави. Големият ми внук е с увреждания, но посещава детска градина заедно с по-малкия си брат, на 4 г. Най-малкото момченце е на две и половина и ходи в детска ясла до обяд. После ми го карат с такси вкъщи, а

сметката се покрива отново от даренията",

обяснява жената. Тъй като жилището е отдалечено - на Кисийската мера в град Трявна, от социалните служби казват, че съдействат с каквото може по линия на транспорта на децата сутрин и обратно след занятията.

Около празниците обаче не са предвидили други благотворителни инициативи в помощ на момчетата, останали без родители. На сирачетата отказали пенсии. Искали майката да има една година трудов стаж, а 21-годишната жена нямала. Дияна Димитрова

"Аз ги поддържам със заплатата като личен асистент на другото ми дете с увреждания. Кметът обеща, че ще помогне, но донесе една тоалетна чиния и казанче и това е", обяснява Дияна.

Всичко останало тя трябвало да прави сама - шпакловане, боядисване, плащане на майстор, дърва, храна, лекарства, когато децата се разболеят. Представяла фактурите в общината, но

дарените пари свършили и сега е в безизходица

Все пак, за да зарадва малчуганите наравно с другите деца, отделила по 20 лв. за подаръци на коледното тържество в детската градина. Момченцата още са малки и не могат да осъзнаят, че майка им вече я няма.

Дияна ги водила веднъж на гроба , показва им често снимката на дъщеря си, за да помнят нейното лице. Не крие, че имат нужда от продукти и ако някой в навечерието на Рождество им подаде ръка, ще са благодарни.

За 21 януари в Габровския окръжен съд е насрочено първото разпоредително заседание по делото за жестокото убийство на 21-годишната Ирина в Трявна, станало през март. Младата майка на три деца е поредната жертва на мъжа, с когото живеела - 23-годишния Росен Ганчев. Той вече е на 24 г. и ще отговаря за зверското престъпление, извършено по особено мъчителен начин и в условията на домашно насилие.

Кървавата драма се разигра около 16,30 ч на 21 март в двора на къща в Трявна. Между красивата Ирина и Росен се разразил поредният скандал от ревност. Двамата живеели на съпружески начала, имат общо дете, но

той я тормозел и от известно време били разделени

Росен обаче не приемал, че е отхвърлен. Извадил нож и започнал да нанася удари. Забивал острието отново и отново в шията и тялото на Ирина. Младата жена издъхнала от кръвозагуба. Мъжът направил опит да приключи и със себе си, като си пререже гърлото. Няколко дни бе в критично състояние в болница в Плевен, но лекарите се пребориха за живота му.

Когато състоянието му позволи, той бе задържан

под стража. Ако съдът го признае за виновен, Росен може да получи от 15 до 20 г. зад решетките и дори най-тежкото наказание - доживотен затвор без право на замяна.

След случилото се майката на Ирина разказваше пред медиите, че тормозът над дъщеря продължавал от 7 г. Преди време младата жена подала две жалби в полицията срещу Росен. Споделяла с близки, че иска да бъде настанена в кризисен център. Обсъждали дали да не потърси помощ от неправителствена организация, тъй като институциите не реагирали, а 23-годишният насилник продължавал да я тормози.

"В закрилата сме ходили лично с децата. Аз виках: "Недей бе, майко, недей", а тя ми отговаряше: "Как да стоя като затворник вкъщи. То каквото е писано, ще стане".

Можеше тя да е в кризисен център, а той да е в лудницата или в затвора",

разказваше Дияна Димитрова. Въпреки сигналите Росен така и не бил задържан, а Ирина не си извадила ограничителна заповед, докато не се случило най-страшното.

"Типичният манипулатор", така описаха Росен пред "24 часа" близки на младата жена. След всеки скандал и удар той насаждал вина у половинката си. Убеждавал я, че тя го провокира да се държи зле. Заплашвал я, че ако реши да се разделят, с нея може да се случи най-лошото. Така връзката между двамата била на приливи и отливи. Тя вземала децата и отивала в дома на майка си, после му прощавала и отново се връщала при него за няколко дни.

"Пак ме удари, после се извини, удря и децата, а за техния живот ме е страх най-много", казвала Ирина пред роднините си. Сега близките на момичето искат доживотна присъда. Майката на жертвата на бруталното убийство си е наела адвокат и готвят иск за кръвнина за трите невръстни деца.