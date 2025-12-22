Време и пари за нови машини няма, сегашните май остават, хартията - също

60 депутатски гласа плюс Румен Радев зад идеята да се гласува изцяло на устройствата, но да им се броят контролно разписките

За Борисов вече било без значение, ГЕРБ всякак ще бие

Девет пъти президентът Румен Радев попита миналата седмица как депутатите смятат да променят Изборния кодекс, за да гарантират честен предсрочен вот напролет. И ако на другия му въпрос при консултациите преди завъртането на мандататите - има ли живот 51-ото НС, отговорът и на 9-те формации беше отрицателен, по този с изборните правила разбирателство няма.

В момента прословутите машини за гласуване са като принтери - правиш избора на екран, получаваш разписка, но тя се пуска в урната и се брои като хартиена бюлетина. Използват ги близо половината избиратели, другите, най-вече хората извън големите градове, остават на класическия хартиен вот.

Около 60 са депутатите, които настояват машините да се ползват пълноценно, не само като принтери, защото според тях броенето на бюлетините прави изборите нечестни. Това са групите на ПП-ДБ, МЕЧ и “Величие”. За същото настоятелно се обяви и президентът след кръга разговори при него.

ИТН и “ДПС-Ново начало” искат купуване на нов тип машини, в които се пускат хартиените бюлетини, те ги сканират, преброяват и елиминират човешката грешка. Нещо повече, и от двете партии при ходенето си на “Дондуков” 2 разкриха, че вече е имало сондажи за придобиване на подобна техника. Йордан Цонев разказа за план тя да се използва 50% още на първите избори (за които тогава не се знаело, че ще са толкова скоро), а на следващите вече да са със 100% покритие. Пратениците на Слави Трифонов пък разкриха, че проучили пазара и знаят откъде може да се наемат.

Но и за наем трябват пари и време да се обяви и реализира обществена поръчка. Затова, макар и с половин дума, се заговори за

връщане към изцяло хартиен вот

Възможно е обаче в последния момент - през втората половина на януари, когато след дълга ваканция избраниците се върнат и отворят Изборния кодекс, да настъпи обрат. Защото, ако вотът остане само с хартията, това ще напълни отново площада. Видя се, че джензитата имат енергия и желание протестите да продължат, да участват в битка, да скачат, пеят и държат политиците нащрек. След темата за бюджета основното възвание на площада бе за честни избори - 100% на машини, както ПП-ДБ прокламират. И сега, когато властта се оттегли, то остава основното.

“Дойдат ли избори, се заговаря веднага за Изборен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно”, заяви в петък Бойко Борисов. Според някои това изказване на лидера не е случайно - той вече давал знак “да става каквото ще”, т.е. може и да остави гласуване на старите машини, които иначе ГЕРБ яростно

атакува като “мадуровки”

Време за поправки в Изборния кодекс преди изборите все пак има, коментира пред “24 часа” юристът от ГЕРБ Бранимир Балачев. Той посочи друга промяна, която може да се направи в посока отстраняване на грешките - например да не се приемат бюлетини, в които е отбелязана само преференция, без партия. Но по темата е нужен сериозен дебат, казва юристът. Корекцията, която лично той иска, е

прагът за влизане в парламента да стане 6%

вместо сегашните 4. Нека има по-малко партии в Народното събрание, но с повече електорална тежест, обоснова се Балачев.

При БСП също е “динамично”. От партията, благодарение на която бе прокарано въвеждането на машинното гласуване, се превърнаха в негов противник. Възрастните ѝ избиратели не се оправят с техниката. Сега социалистите казват, че подкрепят смяната на устройствата с нови, тип сканиращи, защото грешките при броенето наистина са абсурдни, проблем има и с купения вот. “Немалка част от нашите избиратели държат на хартиеното гласуване, въпреки че там ставаме свидетели на най-големите злоупотреби, така че при нас предстои сериозен разговор по отношение на хартиеното гласуване”, лаконичен беше пред Радев лидерът Атанас Зафиров.

Влизането на ИТН в политиката пък бе мотивирано и със смяната на модела на гласуване - минаване към изцяло машинен вот. Сега става ясно, че имали предвид купуване на съвсем различни машини от ползваните през последните години и че дори се свързали с доставчици, без да съобщават публично за това. И получили 6 предложения за различни видове сканиращи устройства, обяви Павела Митова след консултациите при президента. А Тошко Йорданов напомни, че именно под наем са били взети и “онези машини, към които сега всички сме изпълнени със съмнения”. Имало ги по света, организацията за наемането не е сложна.

ДПС първа от години лансира идеята за преброителни центрове с машини. Сега я доразви. “Попълнената бюлетина се подава в устройството, ако е валидна, машината я пуска в урната. Ако не е, я връща за поправка. Така

невалидните бюлетини се свеждат до нула

Машината прави и протокол от гласуването, като по този начин се елиминира субективният фактор при попълването му”, обясняваше в предишни парламенти Хамид Хамид. Днес зам.-председателят на ДПС-НН Йордан Цонев е скептичен ще успее ли парламентът да промени правилата и да намери машините за изборите напролет. Но знае къде може да се търсят устройства - от Америка. Противниците на новите “броячки” предупреждават, че те не спират контролирания и купен вот - в машината ще се пускат вече осигурените “правилни” хартиени бюлетини.

От АПС се обявиха пред президента за “машинно броене и отчитане на резултатите”, не казаха обаче дали да е само такова. Преди се бореха да останат хартиените бюлетини. Неофициално коментират, че никой не е виждал въпросните сканиращи машини и че надали времето ще стигне за тях.

“Само машинно гласуване със задължително преброяване на машинните разписки” е позицията на “Възраждане”. Тя стана категорична след скандала от последния вот и решението на КС да се брои повторно, което доказа големите разминавания и вкара “Величие” в парламента.

Партията на Костадинов също е за новия тип техника, при това купена, не наета. Искат и не само да се записва процесът по броенето, а и на видео да се снима целият изборен ден в секционните комисии. “Този непубличен запис да се съхранява заедно с изборните книжа като доказателство срещу евентуални престъпления”, предлагат те. Всъщност именно по предложение на “Възраждане” се прие СИК вече да излъчва как брои и така да научим колко му трябват на Бачо Цено. Предаването на изборните книжа в районните и общинските центрове, както и проверката на протоколите също да са публични през видеонаблюдение, залага партията.

100% машинно гласуване с наличните сега устройства

- това гласи внесеният преди дни проект за изменение на кодекса от ПП-ДБ. В него липсват част от измененията, които коалицията предлагаше през пролетта, например новите преброителни центрове. “Докладът от пролетта е близо 200 стр. и пренаписва целия Изборен кодекс. Сега се концентрираме върху познат метод, който ще елиминира 99% от проблемите, които констатира КС при предишните избори”, обясни пред “24 часа” зам.-председателят на парламентарната група и шеф на правната комисия Стою Стоев. Добави, че връщането на машините е с допълнението за “задължително 100% контролно преброяване във всички секции”. Ако това мине, машините вече няма да са принтер, а пак ще се печата протокол. От коалицията нееднократно са споделяли, че съмнения може да има към всяка техника и затова трябва да се работи по посока прозрачност. А за по-мащабни промени в кодекса ПП-ДБ щяла да се бори в новия парламент.

Макар да се обяви за изцяло машинно гласуване, лидерът на МЕЧ Радостин Василев изрази съмнения, че това Народно събрание може да даде гаранции за честен вот. Тези машини са доказано най-честният начин за провеждане на избори, застана той на страната на ПП-ДБ.

От “Величие” пък нарекоха “екзекуция на демокрацията” и 5-те законопроекта, които още през февруари минаха на първо четене (и всички ги забравиха). Ивелин Михайлов все пак е готов да подкрепи идеята за 100% машинно гласуване също при условието да има задължително паралелно броене на разписките. Той иска и затягане на правилата за избор на членове в СИК.

Така по всичко личи, че мнозинство за пращане на хартията в историята няма, но и надали досегашните управляващи ще се осмелят да бракуват наличните машини. Към липсата на яснота по идеите се добавя и фактът, че пари също няма. Поне до март държавата работи с удължения бюджет, а трябва да се плаща и еднократната индексация спрямо инфлацията към заплатите в публичния сектор.

За смяна на ЦИК също няма никакво време, но мандатът ѝ изтича през май, така че този ѝ състав ще организира за последно избори.