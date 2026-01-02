3 г. и 6 м. след мелето с румънски рейс край Куцина, делото е на финал

Почти три години и половина след зверската катастрофа на румънски туристически автобус, станал ковчег за 4-ма и причинил тежки травми на други петима пътници, има шанс за присъда на първа инстанция. Делото е насрочено в края на януари във Великотърновския окръжен съд и вече е стигнало до пледоарии, научи "24 часа".

Процесът върви бавно и мъчително, защото подсъдим, свидетели и пострадали са от Румъния и Турция, трудно ги издирват и призовават, някои се разпитват по делегация. Многократно бе отлаган заради мълчаливия отказ на турското министерство на правосъдието да осигури видеоразпит на трима свидетели, важни за изясняване на истината за случилото се в нощта срещу 6 август 2022 г..

Трагедията се разигра около 1,30 часа през нощта на Преображение, на първокласен път I-5 (Русе - Маказа), в района на село Куцина, община Полски Тръмбеш. 25 пътници, в това число двама шофьори и един стюард, пътуват в рейса от Истанбул към Пятра Нямц, град в западната част на румънска Молдова. От пасажерите 17 са румънски граждани, а 8 - турски. 35-годишният тогава Дженгиз Джан е зад волана. Пътува по маршрута вече 10 години, но този път е фатален. Внезапно летящият с висока скорост рейс се отклонява в дясно, първо помита спряла на отбивка кола с включени фарове, а след това се разбива с дясната си част в крайпътно дърво и спира след още 140 метра. Според обвинителния акт и автотехническата експертиза Джан е карал с над 130 км/ч в момента на удара при ограничение 80 км/ч. Турският шофьор е единственият обвиняем по делото за причинена смърт на трима румънци и един турчин, както и средни телесни повреди на още петима, пътували в автобуса.

За два месеца Окръжната прокуратура във Велико Търново приключи разследването и внесе в съда обвинителен акт. На разпоредително заседание през декември 2022 г. 17 души бяха конституирани като частни обвинители по дело. Срещу обвиняемия турски шофьор и застрахователната компания бяха предявени рекордни искове за над 10 млн. евро от близки и наследници на жертви и пострадали в тежката катастрофа. За да не бъде натоварван допълнително наказателния процес, те не бяха допуснати за съвместно разглеждане. След това делото тръгна по общия ред, с всички възможни затруднения по откриване, призоваване и взаидействие с чуждите власти за осигуряване на свидетелите и близките на жертвите.

Поне 10 от свидетелите са разпитани чрез видеоконференция по реда на Закона за Европейската заповед за разследване за гражданите на Република Румъния и по реда на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси за гражданите на Република Турция, съобщиха от съда.

Окръжните магистрати са изпратили Европейска заповед за разследване за отдалечен разпит с видеоконференция до компетентните съдилища по местоживеене на 8 румънци. Те са разпитани в съдебните органи в гр. Слатина и гр. Дробета Турну Северин и в Апелативните съдилища в Питещ и Тимишоара.

Двама свидетели са разпитани чрез видеоконферентна връзка и в Турция. Страната е ратифицирала Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси с известни резерви по отношение директната кореспонденция със съдебния орган, уточняват юристи.

Отправена е молба към Анкара за извършване на видео разпит на още трима турски граждани, свидетели по наказателното производство. Заради отказ да свидетелства на един от турците е наложена глоба.

Това обаче не бе единствената причина за протакането. Както при всяко тежко ПТП и катастрофата с румънския автобус край Куцина бе заложник на малцината родни вещи лица. По искане на защитата и на един от поверениците на частните обвинители съдът е поставил допълнителни задачи на тройната съдебна автотехническа експертиза.

Подсъдимият по делото Дженгиз Джан е с мярка за неотклонение "домашен арест" във Велико Търново. Първоначално той бе задържан, но след дълги месеци в ареста на 16.11.2023 г. съдът го пусна под домашен арест". Наложена му е забрана да напуска страната.