600 лв. глоба за пловдивчанка, блъснала възрастен мъж с колата си при движение назад

Пловдивчанка призна вината си катастрофа, изпратила в болница възрастен пешеходец, и договори да бъде освободена от наказателна отговорности и глобена само с 600 лв. Инцидентът е с дата 23 юли 2023 г. Около 10,15 часа жената потеглила с нисана си назад по ул. "Ягодовско шосе", без да се огледа, и блъснала 73-годишен мъж. От удара била счупена лявата му бедрена кост. Пробата за употреба на алкохол на водачката била отрицателна.

Сключеното с прокуратурата споразумение вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. То предполага още жената да плати разноските по делото от малко над 1300 лв.