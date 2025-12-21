ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи спасиха домашни животни от горяща къща в Бургас

1860
Пожарна Снимка: Архив

Полицаи спасиха домашни животни от горяща къща в бургаския квартал "Банево", съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигналът за пожара е получен около 13:40 ч. Огънят е избухнал в частен дом на ул. „Първа" №1, като причината е запушен комин, довел до възпламеняване на част от сградата.

По това време 76-годишният собственик не е бил в дома си, а вътре са се намирали домашните му животни, попаднали в огнения капан.

На място бързо са пристигнали двама полицейски служители и екипи на пожарната, които са извели животните от горящата къща и са ги преместили на безопасно място.

При инцидента няма пострадали. Работата по случая продължава.

Пожарна

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване