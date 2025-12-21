Деница Сачева: Няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно до 1 септември

Държавата няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно до 1 септември. Това заяви Деница Сачева, председател на комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ и бивш социален министър в предаването "Защо г-н министър" по bTV.

"Математически възможното се сблъска с политически невъзможното. Съобразихме се с исканията на всички партии, които дадоха своята подкрепа за бюджета. Ако ГЕРБ правеше самостоятелно бюджета, той нямаше да изглежда така.

Признавам, че комуникационно не се справихме и че хората останаха с впечатление, ние вкараме отново бюджета, заради който хората протестираха. А всъщност вторият бюджет беше този, който бе подкрепен от синдикати и работодатели.

Това че няма редовен бюджет е в ущърб на всички. Тъй като редовен бюджет няма как да бъде приет през март, проблемите, които хората ще усетят, ще бъдат наистина сериозни.

Смятам, че Асен Василев трябва да носи отговорност за ситуацията, защото той лично призова да не се приема бюджета", каза Сачева.

Правителството падна заради свръхамбицията на правителството, която се сблъска със свърхпопулизма на опозицията. Ние се създадохме за да можем да спрем спирала от избори. Това бяха пет години със 7 избора, в който ние дадохме 1 млрд лв. А сега ги търсим тези пари. От 11 служебни кабинета, 7 бяха в последните 5 години".

"Със сигурност е имало самонадеяност и арогантност и от наша страна. По отношение на това, че сме искали да постигнем повече резултати в по-кратки срокове. Това е много трудна коалиция, в която всички са имали различни визии за това как трябва да изглежда България, в непрекъснатото търсене на компромис", коментира Сачева.

Моделът Борисов-Пеевски

Сачева заяви, че не знае какво се влага в модела Борисов-Пеевски, защото различните хора влагат различни неща. "Аз мога да говоря за ГЕРБ и мога да кажа, че във всички свои действия винаги сме се стремили да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред.

Г-н Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ избира г-н Пеевски. Той е част от политическия живот, защото има хора, които гласуват за ДПС преди, сега за ДПС-Ново начало. И те дават неговата легитимност. Веднъж, влязъл в Народното събрание, ние трябва да уважим гласа на всички избиратели.

Благодарение на тази подкрепа, България влезе в еврозоната, защото останалите партии, които се дефинираха като опозиционни, те не подкрепяха действията, които бяха свързани с постигане на този стратегически приоритет.

С ДПС-Ново начало ние нямаме еднозначни взаимоотношения. Има теми, по които сме конкуренти, има теми, по които сме партньори. Имаме сериозна конкуренция в определените райони. Има теми, по които сме яростни съперници, има теми, по които си сътрудничим и те са винаги публични", заяви Сачева.

Консултациите с президента Радев

"Това беше решение на нашата изпълнителна комисия. Искахме да кажем, че нямаме нужда от хор, за да заявим това, което искаме да заявим. Когато една жена се явява някъде сама, това е предизвикателство за опонента", коментира Сачева и допълни:

"Неслучайно аз призовах г-н Радев да излезе вече на терена на политика. Той сега се изявява като церемониал-майстор в най-голямата партийна централа. Румен Радев не е нов за българската политика. Той от 9 г. е президент. Ние успяхме да видим различни негови екипи, управления. Очевидно той никога не се е чувствал комфортно като президент, не призова хората към единство.

През последните избори хората казват: На нито една политическа партия няма да дадем мнозинство. Ние сме много и различни хора в България. Живеем с различни виждания и искаме да работите в коалиция.

Не мисля, че партията на Радев може да има пълно мнозинство. Той в момента печели от хората, които не харесват партиите, които съществуват на терена. Не се страхуваме да се явяваме непрекъснато на избори. Можем да се променяме, можем и да се развиваме.

Рая Назарян няма да приеме поста служебен премиер, защото организацията на изборите трябва да бъде максимално безпристрастна, обективна. Трябва да се изпълни от човек, който няма сянка от политическа партия.

Домовата книга е неудачна. Това беше политически компромис, благодарение на който България имаше правителство".

Избори с изцяло машинно гласуване

Изборният кодекс вече е приет на първо четене. Сачева коментира, че е имало много дълги месеци работа на работна група и текстовете, които са текстове, свързани с преброителни машини. ГЕРБ искат да запазят гласуването на хартия, но преброяването да е на машини.