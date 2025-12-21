Експерт обърка формулата за пътя, скоростта и времето по дело за ранено дете в Асеновградско

Заради неточности в изчисленията разследването продължава

Грешка в прилагането на формулата, че пътят на равен на скоростта по времето, откри Районният съд в Асеновград по дело за пострадало момиче при катастрофа в с. Патриарх Евтимово. Тя стана на 23 април т. г. и тогава от МВР съобщиха, че 81-годишен водач е блъснал с форда си внезапно изскочило на пътното платно дете на 7 години. От удара е счупен десният му крак.

По случая е образувано досъдебно производство, по което е установено, че момичето е тичало и скоростта му била 8 км/час, а колата се движела с 40. После делото е прекратено с мотива, че сблъсъкът е бил непредотвратим. Законният представител на детето е оспорил постановлението на прокурора и при разглеждането на случая магистратите откриват неправилно прилагане на формулата - времето на придвижването на детето е изчислено, като скоростта е разделена на пътя, а не обратното, както е редно. "При това положение погрешно е прието, че детето е изминало разстоянието от 5,25 метра до точката на удара само за 0,42 секунди, което очевидно е невъзможно. По тази формула реалното време за придвижване на пострадалата до точката на удара е около 2,4 секунди (2,39 сек.). От тук нататък е напълно погрешно и изчислението, че самият автомобил от момента на възникване на опасността до удара е изминал само 4,61 метра. С други думи, излиза абсурдната ситуация, че от момента на пресичането детето се е движило по-бързо и дори е изпреварило автомобила до мястото на удара. Без излишни подробности и само за яснота и коректност следва да се каже, че не са необходими дори специални знания, а елементарни математически изчисления, за да се направи правилен извод за разстоянията", е записано в решението, в което делото се връща на прокуратурата за продължаване на разследването.

То не е окончателно и може да бъде оспорено пред Окръжния съд в Пловдив.