ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21957906 www.24chasa.bg

Антон Кутев: Движението "Трети март" няма общо с президента Радев

2908
Антон Кутев КАДЪР: БНТ

"Доколкото разбирам, движението "Трети март" няма общо с президента Радев!". Това заяви в предаването "Денят започва" по БНТ бившият  говорител на служебните правителства на Румен Радев, Антон Кутев. 

"Не съм говорил с Весела (Лечева), но според мен то няма общо нито с нея, нито с президента", каза Кутев. 

Според него създаването на това движение цели "да открадне някакви гласове от президента". 

На въпроса кой се намира зад този проект, Кутев отговори, че това според него е "човек, който цели да разпръсне вота" и допълни, че много политици се страхуват от проект на президента.

"Ако Радев все пак реши да не направи проект на негово име, ще ни разочарова", заяви Кутев и допълни, че според него "президентът е последна надежда на хората". 

"Той има право да не прави проект, той е стабилен политик и президент, но ако не го направи, ще разочарова много хора", каза още Кутев. 

"Ако главният прокурор не започне да работи, няма да си решим проблемите", заяви той и добави, че с това управление главният прокурор няма да заработи. 

"Най-голямата и най-мощната политическа фигура в момента е главният прокурор", каза Кутев. 

"Според мен на Радев не му трябва това нещо", отговори Кутев на запитване в коя фаза на развитие е евентуалният политически проект на президента и допълни, че той вече не е "неизвестен генерал". 

"За мен много по-важно е не кой ще е премиер, а кой ще бъде вътрешен министър", заяви Кутев на въпрос кой според него ще стане служебен премиер и допълни, че в момента най-важното е да бъдат осигурени, честни избори, "иначе пак ще имаме тази извратена демокрация". 

"Аз добре познавам Мария, смятам, че е добър журналист. бТВ обаче е частна медия и е в правото си да я премести на друга позиция", отговори Кутев на въпрос за отношенията между власт и медии и допълни, че "натискът върху журналистите идва отвън, ние трябва да го предотвратим". 

Антон Кутев КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта