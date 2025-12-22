Антон Кутев: Движението "Трети март" няма общо с президента Радев

"Доколкото разбирам, движението "Трети март" няма общо с президента Радев!". Това заяви в предаването "Денят започва" по БНТ бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев, Антон Кутев.

"Не съм говорил с Весела (Лечева), но според мен то няма общо нито с нея, нито с президента", каза Кутев.

Според него създаването на това движение цели "да открадне някакви гласове от президента".

На въпроса кой се намира зад този проект, Кутев отговори, че това според него е "човек, който цели да разпръсне вота" и допълни, че много политици се страхуват от проект на президента.

"Ако Радев все пак реши да не направи проект на негово име, ще ни разочарова", заяви Кутев и допълни, че според него "президентът е последна надежда на хората".

"Той има право да не прави проект, той е стабилен политик и президент, но ако не го направи, ще разочарова много хора", каза още Кутев.

"Ако главният прокурор не започне да работи, няма да си решим проблемите", заяви той и добави, че с това управление главният прокурор няма да заработи.

"Най-голямата и най-мощната политическа фигура в момента е главният прокурор", каза Кутев.

"Според мен на Радев не му трябва това нещо", отговори Кутев на запитване в коя фаза на развитие е евентуалният политически проект на президента и допълни, че той вече не е "неизвестен генерал".

"За мен много по-важно е не кой ще е премиер, а кой ще бъде вътрешен министър", заяви Кутев на въпрос кой според него ще стане служебен премиер и допълни, че в момента най-важното е да бъдат осигурени, честни избори, "иначе пак ще имаме тази извратена демокрация".

"Аз добре познавам Мария, смятам, че е добър журналист. бТВ обаче е частна медия и е в правото си да я премести на друга позиция", отговори Кутев на въпрос за отношенията между власт и медии и допълни, че "натискът върху журналистите идва отвън, ние трябва да го предотвратим".