Диана Дамянова: Радев се колебае, но се подготвят поне четири-пет нови проекта

Няма да стъпя в студиото на Би Ти Ви, докато не си изясня ситуацията с Мария Цънцарова, каза пиар експертът

Площадът каза, че иска оставка веднага, но виждаме баване, виждаме, че изборите ще са след четири месеца. Изглежда, че Радев продължава със своите колебания. Той е в голямото си колебание.

Това каза пиар експертът Диана Дамянова, коментирайки в студиото на Нова тв политическата ситуация в страната.

И политологът Даниел Смилов се съгласи, че вероятно Радев има някакво колебание. Според него било проблематично това изчакване. За Радев ситуацията била трудна, смята Смилов. Той обаче не беше съгласен, че вариантите били само два - с Радев или без Радев. "Проблем е и къде стои по много въпроси Радев", каза още Смилов.

"Социологията показва, че ако Радев не слезе, ще ни предстоят поредица от избори. В момента се правят четири-пет нови опита. Поне два са стигнали до мен, за да искат моята помощ. Усещането е, че празнотата е в дясно. Ще се нароят страшно много партии, и ако протестът не отиде да гласува, съвсем скоро ще бъдем в старата картинка", смята Диана Дамянова.

"Протестът поиска честна съдебна система, но такава не може да има, докато не се събере мнозинство от 160 човека. Това мнозинство беше посочено от сглобката", каза още пиар експертът коментирайки, че не може да се избере ВСС.

Според Смилов изискването от 160 гласа за избор на нов ВСС не означавало, че ГЕРБ и ДПС трябва да постигнат такова, а да отворят процедурата, да посочат своите кандидати, другите също да посочат кандидатите си и да бъдат избрани най-добрите.

Коментирайки ситуацията с Мария Цънцарова от Би Ти Ви Дамянова обяви, че "няма да стъпи в това студио", докато не си изясни ситуацията.