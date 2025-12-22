Един е загинал, а 15 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Загинал е един човек, а 15 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната. Това съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 11, предава БТА.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, а ранен е един.

От началото на месеца са станали 356 катастрофи с 29 загинали и 435 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6500, загиналите са 443, а ранените 8084. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 24 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.