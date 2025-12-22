Стефан Бакалов: GBL много често се използва с цел сексуално възползване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"GBL е излязъл от употреба наркотик, който в по-големи количества води до отпускане, релаксация и повишено настроение. Той много често се използва като психоактивно вещество с цел сексуално възползване от жертвата", разказа в предаването "Денят започва" по БНТ началникът на отдел Борба с наркотрафика към Агенция "Митници" Стефан Бакалов.

"Предпазните мерки, които препоръчваме са няколко - да си слагате капачета или салфетки върху чашите, следете и приятелите си", посъветва Бакалов.

"С влизането на страната ни в Шенген граничните пунктове край Турция се превърнаха в мишена на наркотрафикантите", заяви още Бакалов и допълни, че "през тези гранични прелези преминават твърде много хора и дори не намаляват скоростта".

На въпрос за глобалната обстановка на трафика на наркотици, Бакалов каза, че "независимо, че трафикът на хероин намалява в Афганистан, през последните години се произвеждат по 1200-1300 тона в Мианмар."

"Симбиозата между мексиканските и китайските триади групировки създават т.нар. "супер картел" и обхващат целия свят", заяви Бакалов.