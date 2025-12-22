Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен

Държавният глава Румен Радев отрече „Движение Трети март" да част от политическия му проект и определи хората, които се представят като организатори на неговата партия за "измамници и подставени лица на олигархията". Това се съобщава в позиция на прессекретариата на президента.

Преди дни председателят на политическото движение "Трети март" Тихомир Атанасов съобщи, че приема президента Румен Радев за свой неформален лидер.

Ето и цялата позиция:

В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март", че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер", напомняме, че:

Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че: „Движение Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията".