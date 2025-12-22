ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Празничен концерт-спектакъл „Да откриеш Семейство за Коледа" събира на една сцена любими български звезди в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1020
Коледният спектакъл е на 22 декември в Младежки дом-Пазарджик

Веселин Маринов, Руслан Мъйнов, Кристиян Ганев, Вили Миленина и Танцов състав "ПостАрт ТС Чавдар" ще се включат в празника на любовта, съпричастността и надеждата на 22 декември в Пазарджик, съобщиха от местната община.

За трета поредна година благотворителната инициатива „Да откриеш Семейство за Коледа" обещава да се превърне в едно от най-вълнуващите събития в Община Пазарджик. Събитието ще се проведе на 22 декември 2025 г. (понеделник) от 12:00 ч. в Младежки дом, гр. Пазарджик, а организатор е Фондация РОД.

Водещ на събитието ще е Наско от БГ радио, а в празничният концерт-спектакъл ще се включат Веселин Маринов, Руслан Мъйнов, Кристиян Ганев, Вили Миленина и Танцов състав "ПостАрт ТС Чавдар". Тази година специални гости на празника ще бъдат деца и възрастни от социални домове на възраст от 8 до 93 години, за които организаторите подготвят незабравимо преживяване, изпълнено с емоции, изненади и празнично настроение.

Входът е под формата на дарение, като всички събрани средства ще бъдат насочени към благородната кауза на Фондация РОД. Всеки желаещ може да подкрепи инициативата и чрез дарение по банков път:

Фондация РОД

IBAN: BG19 UBBS 8002 1047 3692 50

BIC: UBBSBGSF

Коледният спектакъл е на 22 декември в Младежки дом-Пазарджик

