Уважаеми Министър Хегсет,

Уважаеми офицери, военнослужещи и семейства на въоръжените сили на Съединените щати в България и Румъния, Посолство на САЩ в София:

За модерните болници „Сърце и Мозък“ и Българския кардиологичен институт е голяма чест и привилегия да сe грижим за вашите клинични, медицински и диагностични нужди през последните години.

Стотиците благодарствени съобщения и официални писма, които сме получили от военнослужещи, техните семейства и представители на правителството, са най-високото признание, което нашите лекари, медицински сестри и медицински специалисти могат да получат. Те потвърждават ангажираността, професионализма и научната прецизност, с които нашите екипи се стремят към съвършенство в грижата за пациентите, съвременната диагностика и клиничните изследвания.

От своя страна, изразяваме искрената си благодарност за вашата служба и за жизненоважната мисия, която изпълнявате за укрепване на регионалната стабилност, подобряване на европейската сигурност и укрепване на капацитета на източния фланг на НАТО. Вашето присъствие и всеотдайност са от огромно значение за колективната сигурност на нашите съюзнически нации.

От името на цялата ни медицинска и академична общност, пожелаваме на вас и вашите семейства весела Коледа и здрава, мирна и успешна Нова 2026 година.

С най-голямо уважение,

Проф. д-р Яна Симова, Проф. д-р Асен Балтов