16-годишен от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа

16-годишно момче от Велико Търново е с опасност за живота, след катастрофа, съобщават от полицията.

Произшествието е станало на 19 декември, вечерта в района на село Водолей. Зад волана на лек автомобил е бил 25-годишен от същото село. Пострадал е возещият се на задната седалка 16-годишен младеж. Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.