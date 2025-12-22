ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето до Бъдни вечер, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21958551 www.24chasa.bg

Мартин Атанасов: Най-големият ефект е, че "Черна писта" показа мащаба на проблема

3056
Мартин Атанасов СНИМКА: Георги Кюрпанов

"Черна писта" не промени войната по пътищата, но я показа. Това е най-големият ефект на проекта - да направи видим мащаба на проблема, който дълго време оставаше скрит зад числа и отчети". 

Това каза пред бТВ създателят на интерактивната карта, която показва тежките катастрофи у нас, Мартин Атанасов. 

Картата събира данни за катастрофите и ги поставя върху интерактивна платформа, където червените точки очертават най-опасните участъци в страната. Така местата с повтарящи се тежки инциденти стават ясно разпознаваеми – не само за гражданите, но и за институциите.

В началото проектът среща съпротива. Още преди старта му Атанасов се сблъсква с отказ от институции да предоставят информация. След публичното представяне обаче динамиката се променя.

„Сътрудничеството с институциите беше кратко, но ефектът дойде по друг начин“, разказва той. Впоследствие МВР създава собствена интерактивна карта на пътнотранспортните произшествия, а Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата започва да работи по визуализации, свързани със състоянието на пътната настилка.

Според Атанасов това не е „кражба на идея“, а логична реакция на обществен натиск. „Каузата е по-важна от авторството. Ако това води до по-добри решения и повече безопасност, значи си е струвало“, казва той.

Мартин Атанасов СНИМКА: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта