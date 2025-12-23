Членството му в престижния EUt+ го поставя на картата на европейското висше образование от ново поколение

Техническият университет – София е най-старото и най-голямо техническо висше училище в България, което оформя инженерния и технологичния облик на страната от своето създаване. През осемдесетте години от своето съществуване ТУ – София изгражда устойчиви партньорства с редица български и международни компании, създавайки динамична екосистема за развитие и реализация на студентите. Университетът предлага разнообразни студентски стажове, възможности за участие в научноизследователската дейност и работа по реални проекти, зададени от бизнеса. Всичко това създава блестящи перспективи за кариерно развитие.

От 2022 г. ТУ – София притежава официален статут на изследователски университет, което затвърждава ролята му на национален лидер в инженерните и приложните науки. Дейността му е тясно съобразена с нуждите на индустрията и е насочена към развитие на висококачествени, обществено значими научни изследвания и ефективен трансфер на знания към реалната икономика.

ТУ – София остава единственият български представител в областта на инженерните науки в Times Higher Education World University Rankings — класация, в която за 2026 г. попадат едва пет български университета. Университетът дебютира и в QS Subject Rankings 2025 в направление “Компютърни науки”.

Техническият университет – София предлага обучение в съвременни

области като:

мехатроника;

компютърни науки, киберсигурност и изкуствен интелект;

машиностроене;

аерокосмическо инженерство;

електроника и микроелектроника;

телекомуникации;

автоматизация;

електроенергетика и енергийна ефективност;

възобновяеми енергийни източници;

виртуално инженерство;

технологично предприемачество и други.

Според Българската рейтингова система на висшето образование ТУ – София години наред е класиран на първо място в шест професионални

направления и има най-висока акредитационна оценка за инженерни специалности в страната.

Сред специалностите, които предлагат изключително добри перспективи за бъдеща реализация, са киберсигурност и изкуствен интелект; анализ на данни; интелигентни системи в индустрията, града и дома; дигитални индустриални технологии; автомобилна електроника; аерокосмическо инженерство; мехатроника; възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника; топло- и ядрена енергетика; индустриален мениджмънт; интелектуална собственост и иновации и други.

ТУ – София е част от Европейския технологичен университет EUt+, алианс от девет утвърдени европейски технически и технологични университета. Принадлежността на ТУ – София към EUt+ отваря нови хоризонти, поставя университета на картата на европейското висше образование от ново поколение, като предоставя на студенти, изследователи и преподаватели уникалната възможност да учат, преподават и провеждат научна дейност във всеки от партньорските университети.

Завършилите ТУ – София са широко признати за своята техническа

компетентност и лидерски качества, като много от тях заемат ръководни позиции в индустрията, академичните среди и държавното управление.

Постиженията на ТУ – София са доказателство, че когато научните среди, индустрията и държавата работят заедно, се реализира значим принос за развитието на икономиката и просперитета на страната.