Членството му в престижния EUt+ го поставя на картата на европейското висше образование от ново поколение
Техническият университет – София е най-старото и най-голямо техническо висше училище в България, което оформя инженерния и технологичния облик на страната от своето създаване. През осемдесетте години от своето съществуване ТУ – София изгражда устойчиви партньорства с редица български и международни компании, създавайки динамична екосистема за развитие и реализация на студентите. Университетът предлага разнообразни студентски стажове, възможности за участие в научноизследователската дейност и работа по реални проекти, зададени от бизнеса. Всичко това създава блестящи перспективи за кариерно развитие.
От 2022 г. ТУ – София притежава официален статут на изследователски университет, което затвърждава ролята му на национален лидер в инженерните и приложните науки. Дейността му е тясно съобразена с нуждите на индустрията и е насочена към развитие на висококачествени, обществено значими научни изследвания и ефективен трансфер на знания към реалната икономика.
ТУ – София остава единственият български представител в областта на инженерните науки в Times Higher Education World University Rankings — класация, в която за 2026 г. попадат едва пет български университета. Университетът дебютира и в QS Subject Rankings 2025 в направление “Компютърни науки”.
Техническият университет – София предлага обучение в съвременни
области като:
- мехатроника;
- компютърни науки, киберсигурност и изкуствен интелект;
- машиностроене;
- аерокосмическо инженерство;
- електроника и микроелектроника;
- телекомуникации;
- автоматизация;
- електроенергетика и енергийна ефективност;
- възобновяеми енергийни източници;
- виртуално инженерство;
- технологично предприемачество и други.
Според Българската рейтингова система на висшето образование ТУ – София години наред е класиран на първо място в шест професионални
направления и има най-висока акредитационна оценка за инженерни специалности в страната.
Сред специалностите, които предлагат изключително добри перспективи за бъдеща реализация, са киберсигурност и изкуствен интелект; анализ на данни; интелигентни системи в индустрията, града и дома; дигитални индустриални технологии; автомобилна електроника; аерокосмическо инженерство; мехатроника; възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника; топло- и ядрена енергетика; индустриален мениджмънт; интелектуална собственост и иновации и други.
ТУ – София е част от Европейския технологичен университет EUt+, алианс от девет утвърдени европейски технически и технологични университета. Принадлежността на ТУ – София към EUt+ отваря нови хоризонти, поставя университета на картата на европейското висше образование от ново поколение, като предоставя на студенти, изследователи и преподаватели уникалната възможност да учат, преподават и провеждат научна дейност във всеки от партньорските университети.
Завършилите ТУ – София са широко признати за своята техническа
компетентност и лидерски качества, като много от тях заемат ръководни позиции в индустрията, академичните среди и държавното управление.
Постиженията на ТУ – София са доказателство, че когато научните среди, индустрията и държавата работят заедно, се реализира значим принос за развитието на икономиката и просперитета на страната.