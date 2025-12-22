Хванаха криминално проявен да кара пил, намериха марихуана в колата му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха 25-годишен водач от русенския град Глоджево да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Лек автомобил „Фолксваген Пасат" е спрян около 00.15 часа на 19 декември в участъка между град Кубрат и село Каменово. В хода на проверката е установено, че шофьорът е криминално проявен и е вече осъждан.

При извършен оглед на автомобила е открита саморъчно свита цигара, чието съдържание при тестване реагира положително на марихуана. След отказ да предостави кръв за химичен анализ мъжът е задържан в Районното управление в Кубрат.

По случая е образувано бързо производство.