Стефан Арсов: През 2025 г. възстановихме парк "Врана" и върнахме стотици държавни имоти

2025 г. се утвърди като година на конкретни действия и видими резултати в работата на Областна администрация София. Под ръководството на областния управител Стефан Арсов фокусът беше поставен акцент върху защитата на държавната собственост, възстановяването на ключови обществени пространства и активната подкрепа за гражданите и институциите. Това съобщиха от областната администрация.

Сред най-значимите постижения е поетапното възстановяване на парк „Врана". След преминаване на управлението на парка от Столична община към Областна администрация, започна динамична работа по обезопасяването и възстановяването на цялата площ - от поставяне на нова ограда, ремонтиране на алеи и видеонаблюдение, до обследване на водните и електросистемите, както и начертаване на ясна концепция за развитието на парка, обясняват от областната администрация.

През тази година администрацията успя да защити и съхрани публичен ресурс, като бяха спасени 4,7 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за ключови обекти, а спортната инфраструктура в столицата беше подобрена с план за обновяването на лекоатлетическата писта на стадион „Локомотив".

Социалната отговорност остана водещ приоритет. Бяха осигурени жилища за хора, останали без дом в кв. „Хаджи Димитър", както и иззети стотици имоти, ползвани без правно основание - ясен сигнал, че държавната собственост се управлява с ред и законност. Предоставени бяха ключови държавни имоти за реализацията на детска градина, улична и транспортна инфраструктура и проекта „Зелен ринг"- инвестиции с дългосрочен ефект за града. Банята в "Горна баня" беше прехвърлена в най-кратки срокове към Столична община, за да може нейното реставриране да започне веднага и гражданите да могат отново да разполагат с този ценен паметник на културата, отчитат от екипа на Стефан Арсов.

Административната дейност през 2025 г. се отличи с висока интензивност и ефективност – хиляди услуги, апостили и обезщетения, които представляват реална, ежедневна подкрепа за гражданите и бизнеса.

Активният диалог с дипломатическия корпус и образователните институции също бяха фокус през годината. Примери за това са постигнатият напредък по проекта „Френско училище Виктор Юго" и договорът за възстановяване на сградния фонд на Американския колеж в София.

„2025 беше година, в която върнахме смисъла на думите 'отговорност' и 'последователност'. Работихме не за отчет, а за резултат – за хората, за града и за държавния интерес. Това е основата, върху която ще надграждаме и през следващата година," заяви областният управител Стефан Арсов.

С ясни приоритети, професионален подход и визия за бъдещето, Областната администрация на София посреща 2026 г. с увереността, че устойчивата промяна се постига не с обещания, а с постоянна и отговорна работа, казват още от екипа на Арсов.