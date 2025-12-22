Още 3 детски площадки са готови в Община Пазарджик

Още три нови детски площадки на територията на общината са напълно завършени и въведени в експлоатация в края на текущата година. Те се намират в селата Цар Асен и Величково, както и в гр. Пазарджик - между ул. „Васил Левски" и ул. „Никола Ръжанков". Обектите са изпълнени в съответствие с всички изисквания за безопасност и осигуряват модерна и функционална среда за игра и отдих на децата.

Довършителни дейности остават по още пет детски площадки, които ще бъдат приключени в началото на 2026 г. В селата Алеко Константиново и Тополи дол, както и на ул. „Бузлуджа" в град Пазарджик изграждането е завършено и остава само поставянето на огради до първите дни на новата година. Детските площадки на ул. „Пловдивска" в Пазарджик и в с. Сбор също ще бъдат напълно завършени в началото на 2026 г.

С реализацията на тези обекти за период от една година община Пазарджик изгради общо 12 нови детски площадки. В предходните месеци бяха открити и въведени в експлоатация площадки на бул. „Георги Бенковски" в Пазарджик, в селата Драгор и Братаница, детска площадка "Липа" до Арменска апостолическа православна църква, както и в двора на детска градина "Юрий Гагарин".

Целта на Община Пазарджик е ежегодно да се изграждат по повече от 10 нови детски площадки, паралелно с извършване на текущи ремонти и обновяване на съществуващите съоръжения, за да се създава по-добра, по-безопасна и по-качествена среда за децата и семействата в цялата община, коментират от кметската администрация.