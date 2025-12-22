ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Карталов остава начело на Софийската опера ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21959144 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста мъжа, потрошил 215 надгробни плочи и урни в централните софийски гробища

1564
Белезници СНИМКА: Pixabay

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта