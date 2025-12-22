ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Карталов остава начело на Софийската опера ...

Полицаи спасиха мъж, паднал в ледено студените води на езеро в Плевен

1616
Парк "Кайлъка" СНИМКА: Архив

Полицаи от Първо РУ в Плевен спасиха мъж, който паднал в леденото езеро в националния парк „Кайлъка" до часовниковата кула, съобщиха от областната дирекция на МВР.

В 02:09 ч. полицаите патрулирали, когато чули падането на човека във водата и опитите му да плува. Водата е била изключително студена. Високата около метър стена по брега е направила излизането му почти невъзможно, което е създало реална опасност мъжът да се удави.

Без да се колебаят, служителите на реда са реагирали незабавно и са успели да го извадят от водата навреме. Малко по-късно на място е пристигнал и медицински екип, който го е прегледал. За щастие мъжът е невредим. Установена е самоличността му – 49 годишен. По първоначална информация той е бил в нетрезво състояние. 

Парк "Кайлъка" СНИМКА: Архив

Четете още

