Баба Мария от Войнягово отпразнува 100-годишен юбилей

24 часа Пловдив онлайн

Мария Лечева от село Войнягово. Снимка: Община Карлово

100-тния си рожден ден отпразнува Мария Лечева от карловското село Войнягово. Тя посрещна юбилея си в добро здраве, сред близки и приятели. Кметът на общината Емил Кабаиванов честити празника на Мария с поздравителен адрес, торта и подарък, съобщиха от градската управа. 

"Пожелавам ви здраве, бодър дух и воля, за да съхраните дълго мъдростта и опита, които сте натрупали през годините. Този юбилей е събитие в община Карлово, което носи уважение и респект към дългия ви жизнен път", се казва в поздравителния адрес на Кабаиванов.

Кметът на Войнягово Петър Градев и жители на селото също поздравиха юбилярката, като й пожелаха здраве и спокойни дни.

Мария Лечева от село Войнягово. Снимка: Община Карлово

