14-годишен подкара кола, блъсна се в крайпътен знак между чирпанските села Зетьово и Целина

Момче на 14 години е самокатастрофирало между чирпанските села Зетьово и Целина, а след това е напуснало произшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч., по пътя между село Зетьово и село Целина. Автомобилът „Рено“, управляван от неправоспособен 14-годишен водач, напуска пътното платно, блъска се в крайпътен знак и се преобръща извън пътното платно. На място полицейски екип от Районното управление в Чирпан не е установил водач и пътници, казаха от пресцентъра.

Впоследствие е установено, че водачът и 14-годишно момче, пътник в колата, са били откарани от близки в Спешния център в Чирпан, където са обслужени амбулаторно, а след това – в болница в Стара Загора, където са прегледани и освободени. Водачът не е тестван за употреба на алкохол с техническо средство поради напускане на произшествието, допълниха от пресцентъра.

През октомври две групи непълнолетни момчета отнеха автомобили в близкото село Мирово, община Братя Даскалови, на превозните средства бяха нанесени материални щети.