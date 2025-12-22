ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд СНИМКА: Архив

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото, съобщиха от съда на официалния си сайт. 

Делото е по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание за неприемане на Решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро" през 2026 г.?", внесено от Президента на Република България на 12 май 2025 г., гласувано на 03.12.2025 г., обн. в ДВ бр. 104/2025 г.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

На 3 декември парламентът отхвърли искането на президента за референдум с 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се. 

